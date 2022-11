Alcolumbre atua para que União Brasil feche aliança com Lula

O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), atua nos bastidores para que o União Brasil, seu partido, formalize uma aliança com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para integrar a base do próximo governo.

A pessoas próximas, Alcolumbre disse que espera um gesto público da equipe de Lula sinalizando que quer a adesão do União para que tudo ocorra de forma clara. Além disso, o senador afirmou que a legenda precisará ter participação efetiva na próxima gestão.

Alcolumbre é considerado importante por aliados de Lula para ajudar a organizar as articulações do governo no Senado. O parlamentar é ligado ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e deve trabalhar pela sua reeleição. Os dois atuam em conjunto para formar um bloco composto pelo União e PSD.

No pleito deste ano, em que conquistou um novo mandato pelos próximos oito anos, Alcolumbre optou pela neutralidade no segundo turno, sem manifestar apoio a Lula ou ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

