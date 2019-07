Alcolumbre apela a Bolsonaro por Estados na reforma

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, procurou nesta terça-feira,2, o presidente Jair Bolsonaro para pedir apoio à inclusão dos Estados na reforma da Previdência.

O encontro aconteceu no Palácio do Planalto após Alcolumbre reunir-se com os governadores, parlamentares e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

LEIA TAMBÉM >Para Estados entrarem na reforma, governadores de esquerda têm que votar a favor, diz Bolsonaro

Alcolumbre levou a Bolsonaro o sentimento dos governadores. Disse que seria importante empenhar-se para incluí-los na reforma e que a pauta do pacto federativo precisava caminhar junto. Bolsonaro ouviu atentamente.

Depois, o presidente do Senado procurou ainda o ministro da Economia, Paulo Guedes, com a mesma demanda. O líder do governo, Fernando Bezerra, acompanhou Alcolumbre nos dois encontros.

Os Estados fazem um último esforço para estarem no relatório de Samuel Moreira (PSDB-SP) sobre a reforma da Previdência, cuja leitura está marcada para a tarde desta terça-feira. (Juliana Braga)