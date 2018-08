Alckmin vai a BH para Pacheco renunciar candidatura

Coluna do Estadão

O presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) desembarca logo mais em Belo Horizonte para convencer o deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM) a retirar sua candidatura ao governo de Minas Gerais.

Rodrigo Pacheco foi lançado candidato ao governo mineiro ontem, com apoio do presidente do DEM, ACM Neto, apesar de ele ter se ausentado da convenção estadual.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está desde a manhã desta segunda-feira, em Belo Horizonte, tentando costurar um acordo entre o DEM e o PSDB para a disputa ao Palácio da Liberdade.

O PSDB lançou Antonio Anastasia ao governo de Minas Gerais e quer Pacheco em uma das vagas do Senado.

Para ir a BH, Alckmin cancelou a agenda que teria em São Paulo, às 17h, ao 17º Congresso Brasileiro do Agronegócio. (Naira Trindade)