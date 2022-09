Mirando 2º turno, Alckmin tenta aproximação com prefeitos ligados a Garcia

De olho no 2.º turno em SP, Geraldo Alckmin intensificou contato com prefeitos. Seus conselheiros querem que ele aproveite o prestígio que tem no Estado para angariar apoio caso Rodrigo Garcia não vá para a final. Assim, parte dos mais de 500 prefeitos hoje com o tucano poderia migrar para Haddad.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa de Lula à Presidência

CLICK. Fernando Haddad (PT), candidato a governador de SP

Em agenda no Mercado Municipal de São Carlos, foi submetido à prova do pastel, pela qual todos os candidatos paulistas passam durante a campanha.