Alckmin tem jantar secreto com Márcio França no Palácio dos Bandeirantes

Geraldo Alckmin (PSDB) jantou com o governador de São Paulo e candidato à reeleição, Márcio França (PSB), domingo no Palácio dos Bandeirantes. O encontro fora da agenda e que durou mais de três horas intrigou aliados que cobram do presidenciável fidelidade a João Doria, candidato do PSDB ao governo paulista.

No jantar, Alckmin riu com a coincidência do resultado da Copa e do sobrenome do governador. “Deu time França campeão”, provocou. O encontro ocorreu depois de o tucano prometer ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que não teria palanque duplo em São Paulo. (Andreza Matais)

