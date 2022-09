O vice da chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), recebeu apoio de grupo de tucanos à candidatura do petista, em Goiás, onde se reuniu com o membro da direção nacional do PSDB Giuseppe Vecci. Trata-se de uma ala do partido que defendeu a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite ao Planalto durante as prévias da legenda, em que o gaúcho enfrentou João Doria.