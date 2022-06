Alckmin procura economistas para se aconselhar e criar pontes

Geraldo Alckmin está procurando economistas para se aconselhar. Alguns dos nomes que são citados por aliados são os de André Roncaglia, Rogério Studart e Josué Pelegrini. Alckmin quer se informar sobre os problemas fiscais do governo, mas não só isso. Petistas vêm dizendo ao setor privado que o candidato a vice terá como missões conversar com empresários das áreas da saúde e da agricultura e que vai participar das discussões de programa de governo. Se não muda o rumo das ideias – o fim do teto de gastos, por exemplo, é irreversível para o PT -, Alckmin pelo menos cria ambiente para azeitar alianças com técnicos mais próximos dos tucanos em um 2º turno ou até em um eventual governo.

ESPLANADA. Aliados de Alckmin especulam até se o ex-governador não poderia se tornar ministro da Fazenda caso Lula seja eleito. O petista tem dito que deseja um político na função.

JÁ GANHOU. Empresários que participaram de jantar do grupo Esfera na última quinta-feira com Alexandre Padilha (PT-SP) tiveram a impressão de que o deputado vê como certa a vitória de Lula.

INDOOR. O primeiro comício de Lula após o isolamento da Covid será nesta quarta em Uberlândia, território predominantemente bolsonarista. O ex-senador Wellington Salgado (MDB) ofereceu o auditório da Unitri para o ato. Dono da universidade, ele é do grupo do MDB que prefere Lula a Simone Tebet. Salgado diz que cedeu o espaço porque ninguém mais quis abrigar o evento petista na cidade. Por segurança, só entra quem tiver autorização.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente (PSB)

Pronto, falei! Roberto Freire, presidente do Cidadania

“O MDB tem que analisar se faz sentido lançar candidato no RS, quando pode fazer coligação que torne bem mais forte a candidatura. É o caminho mais sensato.

Click. Jair Bolsonaro, presidente da República

O encontro inesperado com o presidente argentino Alberto Fernández na Cúpula das Américas foi registrado por Arthur Lira em suas redes sociais.