Alckmin percorre interior paulista com Haddad

Candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad inicia campanha no interior com Geraldo Alckmin nesta sexta-feira, 2. O roteiro prevê visitas a sete cidades em dois dias. Uma delas é Marília, centro de uma região onde o ex-prefeito da capital enfrenta a maior resistência, de acordo com sondagens da campanha. Ourinhos, Bauru, Jaú, Assis, Botucatu e Avaré também integram o itinerário.

Alckmin deixou de acompanhar Lula em agendas no Norte para participar de atos com Haddad. Esse padrão deve se repetir até as eleições de outubro. A articulação com prefeitos paulistas em nome das campanhas petistas ao Planalto e ao Palácio dos Bandeirantes é a principal tarefa do ex-governador.

