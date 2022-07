Alckmin não aparece em clipe de Haddad, gravado antes da desistência de França

O PT quer Geraldo Alckmin na eleição em São Paulo, mas o ex-governador não aparece na principal peça de campanha de Fernando Haddad. O clipe com a música da propaganda foi gravado antes de Márcio França (PSB) desistir. A campanha petista quer fazer gravações dos dois juntos ainda em agosto.

ROLÊ. Alckmin estava com a agenda bloqueada por eventos com Lula. Agora, tem roteiro com Haddad no Vale do Paraíba e em cidades como São Vicente.