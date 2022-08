Alckmin mobiliza ex-tucanos para agendas da campanha de Haddad

Geraldo Alckmin escalou ex-tucanos para montar agendas de Fernando Haddad (PT) em São Paulo. Floriano Pesaro, Pedro Tobias e Silvio Torres têm acionado seus contatos para marcar compromissos, principalmente no interior, onde o PT enfrenta resistência.

ONIPRESENTE. O trio seguiu Alckmin, quando ele trocou o PSDB pelo PSB em 2021, e hoje atua na articulação política do ex-governador. O principal desafio é equilibrar as aparições de Alckmin ao lado de Lula e Haddad com as missões de aproximação do ex-tucano com prefeitos e com o agronegócio.