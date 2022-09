Alckmin inicia fase de campanha com viagens sem Lula

Após priorizarem agendas em conjunto no início da campanha, o ex-presidente Lula (PT) e o seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), começam a cumprir compromissos separados no mês de setembro para ampliar as áreas de atuação antes do pleito. Coordenador da campanha em Minas Gerais, o deputado Reginaldo Lopes (PT) convidou Alckmin anteontem a visitar o interior do Estado este mês, mas a agenda ainda não foi fechada. O convite também já foi reforçado por Alexandre Silveira (PSD), candidato de Lula ao Senado.

A expectativa é que Alckmin vá na segunda quinzena do mês ao Sul de Minas, de onde sua família tem origem, e à região do triângulo mineiro, para intensificar o diálogo com o setor do agronegócio. A ideia é que o candidato a vice de Lula ajude a alavancar as candidaturas de Alexandre Kalil (PSD) ao governo e Alexandre Silveira ao Senado principalmente no interior.

Em agosto, a campanha decidiu suspender inicialmente as viagens de Alckmin para reforçar a imagem dele ao lado de Lula. O ex-presidente também citou o vice em diversas oportunidades, como na entrevista ao Jornal Nacional, e buscou minimizar resistências internas ao vice dentro do partido.

Foi por essa razão que a campanha desistiu de fazer o tour de Alckmin pelo Mato Grosso em meados de agosto. Para manter diálogo com o agronegócio, os membros da campanha que cuidam desse assunto tiveram que se adaptar. Eles aproveitaram agendas em São Paulo para que Alckmin pudesse falar com representantes do segmento, como a reunião que ocorreu na Fiesp, no início do mês, e, depois, promoveram um encontro com a Associação Brasileira de Fintechs.