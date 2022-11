Alckmin, Gleisi e Mercadante irão ao Planalto amanhã para reunião com Ciro Nogueira

A primeira reunião de transição de governo está marcada para acontecer nesta quinta-feira, 3, às 14 horas. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), indicado o coordenador da transição pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será recebido pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). Alckmin estará acompanhado da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Aloizio Mercadante, que fazem parte da equipe de transição.

O encontro acontecerá na Casa Civil, portanto no quarto andar do Palácio do Planalto, um acima de onde fica o presidente Jair Bolsonaro (PL). Aliados acreditam que Bolsonaro não ficará no prédio no momento do encontro.