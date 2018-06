O pré-candidato do PSDB ao Planalto, Geraldo Alckmin, está reunido agora de manhã com o senador José Agripino Maia (RN), ex-presidente do DEM. O tucano busca o apoio do partido para sua candidatura. O DEM está rachado entre apoiar Alckmin ou Ciro Gomes, candidato do PDT, que está melhor posicionado nas pesquisas eleitorais. O encontro de Alckmin com Agripino não consta da agenda do candidato. (Andreza Matais)