Alckmin escapa da vaia em evento de sindicalistas, já Paulinho da Força, não

Para a surpresa (e alívio) de sindicalistas que participaram do evento de Lula ontem, em São Paulo, Geraldo Alckmin não foi vaiado por membros da CUT. A central representa a categoria dos professores, que protagonizou grandes embates com o ex-tucano durante seu governo. Já Paulinho da Força (SD-SP) não foi poupado das vaias. Seus críticos costumam lembrar que ele apoiou o impeachment de Dilma Rousseff.

A desenvoltura de Alckmin entre os sindicalistas também chamou a atenção. Foram abraços e selfies do ex-tucano com camisetas vermelhas e bonés da CUT.

Um dia após o diretório nacional do PT aprovar o nome do ex-governador de São Paulo à vice na chapa de Lula, o ex-tucano participou da agenda política do petista e afirmou que a luta sindical “deu ao Brasil o maior líder popular deste País: Lula”. A declaração foi feita de forma exaltada, ao de Lula, durante encontro com representantes das principais centrais sindicais brasileiras, em São Paulo.