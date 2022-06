Alckmin entra em lua de mel com jovens lulistas

Amigos de Geraldo Alckmin dizem que uma parada no McDonald ‘s há alguns dias indica que ele chegou ao que chama de “3ª fase” da união com Lula. Após negação e revolta de seus eleitores, furiosos porque ele se aproximou do PT, Alckmin vive agora uma onda de popularidade com jovens lulistas, que o abordam para tirar selfies.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice-presidente (PSB)