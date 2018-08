Alckmin diz que decide o vice até domingo

O presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) disse nesta quarta-feira que decide o nome do vice na sua chapa até domingo, 5. O tucano participa da convenção nacional do PRB, um dos partidos que compõem o Centrão. O tucano contou aos jornalistas que recebeu uma lista com sete nomes do presidente do DEM, ACM Neto, que representa o grupo nessa discussão. A dificuldade, afirmou, “é que todos são bons”.

ACM foi escalado para tratar do tema com Alckmin porque o DEM não pleiteia a vaga de vice. Os demistas querem o apoio do tucano para reeleger Rodrigo Maia (DEM-RJ) presidente da Câmara. Representantes do Centrão dizem que a preferência de Alckmin hoje é por Aldo Rebelo (SD-SP) e pela senadora Ana Amélia (PP-RS), que voltou a ser cotada. O problema é que ela avisou ao partido que deseja disputar a reeleição. (Juliana Braga)