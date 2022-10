Em reunião com observadores eleitorais da OEA e do Parlasul nesta sexta (28), Geraldo Alckmin disse que eventuais tentativas de Jair Bolsonaro de questionar o resultado das urnas com base na denúncia de supressão de propagandas do presidente em rádios não deve prosperar.

Coluna do Estadão: Recuo de Fábio Faria teve puxão de orelha de ministros do STF e ‘medo do Xandão’