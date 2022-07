Ala lulista do MDB vai insistir em adiar convenção, mesmo após negativa de Baleia

Integrantes do MDB que fazem parte da ala lulista estão insatisfeitos com a condução de Baleia Rossi (SP) na presidência da sigla. Eles dizem que vão insistir no adiamento da convenção, mesmo após anúncio oficial da cúpula da legenda de que o evento está mantido em 27 de julho, em formato digital. Na ocasião, é esperada a confirmação do nome da pré-candidata Simone Tebet (MS) como candidata à presidência.

De acordo com o grupo contrário ao nome de Tebet, as próximas 48 horas serão fundamentais para tentarem uma construção política. Do contrário, não descartam entrar com recursos formais para tentar forçar a alteração.

Os lulistas dizem que, para eles, a candidatura de Tebet funciona “apenas para levar a eleição para o segundo turno”, já que não a veem como um nome competitivo. Essa ala também alega que, há alguns meses, ficou acertado que a senadora desistiria se não alcançasse dois dígitos. Atualmente, ela não passa de 5% nas pesquisas de intenção de voto.