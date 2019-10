Ala bolsonarista do PSL tenta emplacar Eduardo Bolsonaro na liderança do partido

Deputados do PSL alinhados ao clã Bolsonaro circulam na tarde desta terça-feira, 16, colhendo assinaturas da bancada para emplacar Eduardo Bolsonaro na liderança do partido, no lugar de Delegado Waldir (GO).

Na véspera, Waldir orientou o partido a obstruir uma votação de interesse do governo. Ele é alinhado ao presidente da legenda, Luciano Bivar, que está em pé de guerra com Jair Bolsonaro, desde que disse a um apoiador que o deputado está “queimado para caramba”.

Para tanto, os rebeldes precisam do apoio de 18 das 53 assinaturas. Até o final da tarde, ainda não haviam conseguido.