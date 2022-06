Ainda incompleta, comissão do Senado quer mirar crime organizado na Amazônia

Com a confissão dos responsáveis pelo assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, a comissão do Senado focada nas investigações do caso vai mirar seus esforços em levantar informações sobre a violência no Vale do Javari, região onde o crime foi cometido.

Na próxima segunda-feira, 20, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do grupo, se reunirá com os membros do colegiado, que segue incompleto devido à falta de interesse de parlamentares no assunto. A escolha do integrante que falta para completar o colegiado também estará na pauta.