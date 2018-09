Aeronave usada por Anitta é interditada em operação da Anac no Galeão

Uma operação da Agência Nacional de Aviação Civil apreendeu no final da tarde desta sexta-feira,28, uma aeronave que estava sendo usada pela cantora Anitta no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

Ela estava a bordo de um Cessna, pertencente à empresa Intensive Táxi Aéreo, proibida de executar voos remunerados desde novembro de 2014.

Os agentes fizeram uma batida após terem recebido uma denúncia anônima. É a segunda vez que um avião usado pela cantora é pego nesse tipo de fiscalização. Em junho, um jato executivo Phenom 300 foi interceptado em Pampulha antes de decolar com Anitta.

A Anac encaminhou para o Ministério Público Federal e para a Polícia Civil denúncia contra Anitta. Os dois pilotos do bimotor tiveram suas licenças suspensas e o avião foi interditada.

Procurada, a assessoria da cantora não retornou o contato. (Juliana Braga)