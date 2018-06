O senador Aécio Neves (PSDB-MG) passou a manhã desta quinta-feira realizando exames no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. O parlamentar foi internado logo cedo depois de ter um mal estar em casa. A assessoria do tucano e a direção do hospital informaram que os exames foram de rotina e ele foi liberado no início da tarde. A assessoria do senador informou que ele está bem de saúde e passará os próximos dias em Brasília, como estava planejado. (Leonel Rocha).