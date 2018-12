Aécio, Anastasia e Agripino no foco de nova operação da PF

A nova operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira mira os senadores tucanos Aécio Neves, Antonio Anastasia e o demista José Agripino Maia. A PF faz buscas em endereços de Aécio com autorização do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo. (Ao contrário do informado anteriormente, não há mandado de busca para Anastasia e Agripino).

A OPERAÇÃO ROSS tem como objetivo investigar o recebimento de vantagens indevidas da parte de três senadores e três Deputados Federais, entre os anos de 2014 e 2017. As vantagens teriam sido solicitadas à JBS, que teria efetuado o pagamento, inclusive para fins da campanha presidencial de 2014.

A ação de hoje é um desdobramento da Operação Patmos, deflagrada pela PF em maio de 2017. Os valores investigados, que teriam sido utilizados também para a obtenção de apoio político, ultrapassam os cem milhões de reais. Suspeita-se que os valores eram recebidos através da simulação de serviços que não eram efetivamente prestados e para os quais eram emitidas notas fiscais frias.

Aproximadamente 200 policiais federais dão cumprimento a 24 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, e realizam 48 intimações para oitivas. As medidas estão sendo cumpridas no Distrito Federal e nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins, e Amapá.

São investigados os crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

*ROSS faz referência a um explorador britânico que dá nome à maior plataforma de gelo do mundo localizada na Antártida fazendo alusão às notas fiscais frias que estão sob investigação.

A Coluna tenta contato com a assessoria dos senadores.

(Andreza Matais)