Candidato a deputado federal pelo PL-SP, o advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, voou com o presidente no avião da FAB para acompanhá-lo em motociata em Sorocaba, nesta terça (13).

