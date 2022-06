Advogada apoiada pelo Centrão ao TRF4 diz ser contra aborto para atrair conservadores

Em busca de apoio dos bolsonaristas mais conservadores, a advogada Ana Blasi, que pleiteia vaga no TRF4, afirmou ser contra a decisão judicial que autorizou uma criança de 11 anos a fazer um aborto em Santa Catarina, direito previsto em lei para menores de 14 anos vítimas de estupro.

“Sobre o aborto em si, tenho a dizer que sou CONTRA e sempre a favor da VIDA!”, escreveu Blasi em uma rede social.

Como mostrou a Coluna, Blasi já conta com o apoio de caciques do Centrão, como Ciro Nogueira e Arthur Lira, ambos do PP, mas enfrentava resistência entre alguns bolsonaristas mais radicais, que não gostaram do fato de ela ter participado de evento pró-vacina no ano passado.

A publicação de hoje foi feita um dia após Blasi ser cobrada publicamente pela deputada estadual Ana Campagnolo (PL-SC), que reuniu ontem 14 assinaturas para criar uma “CPI do Aborto” na Assembleia Legislativa de SC, com apoio do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente da República.

Neste sábado, Campagnolo está com Bolsonaro na Marcha para Jesus, em Balneário Camboriú (SC). Blasi também acompanha o ato.