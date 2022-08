Adversários tratam Mourão como forasteiro em eleição no RS

Acusações sobre candidatos que são “raiz” e outros chamados de “forasteiros” não são exclusividade da eleição em São Paulo neste ano. No Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) tem sido tratado como carioca por adversários, que exploram o fato de ele ter passado a maior parte da vida no Rio. Como reação, Mourão tenta se mostrar cada vez mais gaúcho na campanha ao Senado. Reforçou o sotaque, repete a todo instante que nasceu em Porto Alegre e tenta demonstrar que conhece o Estado. “Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul tem 105 unidades do nosso Exército, e eu visitei todas. Por isso digo que conheço nosso estado de Norte a Sul, de Leste a Oeste”, disse em evento da Federasul.

MAPA. “Esqueceram de avisar a ele que o Rio Grande tem 497 municípios e não somente 105. Ele demonstra que não conhece nem 25% do estado gaúcho. Falta construir quartel em mais 392 municípios para ele conhecer nosso Estado”, disse o deputado Nereu Crispim (PSD).

ESTREITO. Mourão enfrenta outras dificuldades. Em um cenário polarizado, a avaliação é que ele disputa votos com a ex-senadora Ana Amélia (PSD), que tem votos no agronegócio. Ambos disputam a vaga contra Olívio Dutra (PT), que lidera as pesquisas.



PRONTO, FALEI! Manoel Galdino, diretor da Transparência Brasil

“STF deu segurança jurídica à eleição. Seria absurdo condenados por improbidade disputarem mesmo tendo a ficha suja”, disse, sobre decisão da corte na lei de improbidade.

CLICK. Felipe D’ávila, presidenciável do Novo

Ao lado do candidato ao governo de São Paulo, Vinicius Pois (Novo), comeu pastel em padaria em Santos, como manda o manual das campanhas eleitorais.