Relator do Orçamento de 2023, Marcelo Castro (MDB-PI) não trabalha com a hipótese de adiar a votação da peça orçamentária para o ano que vem. A ideia passou a ser ventilada por aliados de Lula como alternativa para ampliar gastos sem negociar uma PEC com Arthur Lira (PP-AL).

“É uma ideia esdrúxula adiar a votação. Se não tiver jeito, tudo bem. Mas nem começamos, então não faz sentido”, diz.