Adesão de Kassab a Tarcísio não agradou a todo o bolsonarismo

A adesão do PSD a Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo não agradou a todos no bolsonarismo. Uma parte do grupo que apoia o presidente acredita que os laços de Gilberto Kassab com o PT podem contaminar a comunicação com os eleitores paulistas mais conservadores e antipetistas, facilitando uma migração para Rodrigo Garcia (PSDB) – maior rival de Tarcísio neste momento. Kassab firmou parceria com o PT em Minas e já disse que, em um eventual segundo turno, apoiaria Lula contra Jair Bolsonaro. Um membro desse grupo diz que Kassab representa tudo o que Tarcísio não é, ou seja, é um político profissional, um representante da “velha política” infiltrado no bolsonarismo.

TORCIDA. A tese não é exclusividade do bolsonarismo radical. Entre tucanos, a leitura é a de que o eleitor de São Paulo é mais antipetista do que bolsonarista, e que pode acabar votando no presidente na eleição nacional para evitar Lula, mas optar por Garcia no pleito local.

FÓRMULA. Bolsonaristas mais pragmáticos avaliam, no entanto, que o maior ganho da entrada de Kassab é a articulação com o mundo político, que servirá para atrair nomes de peso para a campanha. Capitão Augusto (PL-SP) também acredita que a capilaridade do PSD no Estado ajudará Tarcísio.

PRONTO, FALEI. Eunício Oliveira, pré-candidato à Câmara (MDB-CE)

“Já vi muita coisa nessa vida, mas congelar CPI é a primeira vez”, disse, sobre a decisão do Senado de adiar a CPI do MEC para depois das eleições.

CLICK. Alessandro Molom, pré-candidato ao Senado (PSB-RJ)

Com Randolfe Rodrigues (Rede-AP), recebeu apoio de artistas como Caetano Veloso, Maria Gadú e Mart’nália, no Rio. Ele disputa a vaga com o PT.