Acordo quer garantir calendário da reforma da Previdência

O presidente da Comissão Especial, Marcelo Ramos, negocia um acordo de procedimento para agilizar a votação da reforma da Previdência. Os pilares são garantir tempo razoável para a oposição discursar e votação nominal. Assim, tentará evitar as obstruções e o consequente atraso do cronograma. “Serão sessões acirradas, mas que podem ser saudáveis”, diz. Em outra raia, o relator Samuel Moreira corre rumo ao texto mais consensual possível. Um dos pontos em análise é tirar da Constituição somente o que for variável, como a idade mínima.

Escrevi na areia. Pelo acordo em construção na comissão, será discutido, tópico por tópico, o que deve ficar na Constituição ou não. A vinculação da aposentadoria ao salário mínimo, por ser estável, permaneceria na Carta Magna.

O nó. Ramos trabalha ainda para diminuir o número de destaques que podem retardar o processo.

Alto… A solução para Estados e municípios parece chegar a um consenso. Há, contudo, um burburinho sobre a forma como as assembleias devem votar.

…lá. Deputados se dizem “incomodados” por estabelecer que seja via lei ordinária (apenas maioria simples). Não sabem se isso seria viável juridicamente.

Os escolhidos. A Comissão Especial da MP da Liberdade Econômica será presidida pelo senador Dario Berger (MDB-SC) e relatada pelo deputado Jerônimo Goergen (PP-RS).

Filho é teu. Depois da briga entre Major Olímpio e Joice Hasselmann, os deputados Marcelo Freixo (PSOL-RJ) e Kim Kataguiri (DEM-SP) conversaram. “Olha aí o governo que você ajudou a eleger”, disse o primeiro. “Eu votei no Paulo Guedes”, respondeu Kim.

Xi. Major Vitor Hugo, líder do governo, conversou com Sérgio Moro sobre o trâmite do pacote anticrime. Votação deve ficar para o próximo semestre.

Depois do telequete… Quando o presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara anteontem, entrou no gabinete de Rodrigo Maia para uma reunião rápida. Pouco depois de fechar a porta, o presidente da Casa reabriu e convidou Major Vitor Hugo para entrar: “Eu não gosto muito de você, não, mas pode vir”, disse em tom de brincadeira.

.. a calmaria. O líder do governo agora é só sorrisos. À Coluna, pediu: “Anota aí que sou ótimo articulador”.

SINAIS PARTICULARES

Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara (PSL-GO)

Delas. Bruno Araújo, novo presidente do PSDB, manifestou apoio à reeleição da tucana Cinthia Ribeiro para a prefeitura de Palmas (TO). Sinal de que priorizará a participação das tucanas nas eleições.

Sanatório… Prefeitos encheram o Congresso, mas não só para pedir que municípios continuem na reforma da Previdência. Querem a aprovação da PEC que prorroga seus mandatos por mais dois anos.

…geral. A Confederação Nacional dos Municípios mobilizou seus prefeitos para fazer lobby pelo texto que torna o fim dos atuais mandatos coincidentes com os de deputados e governadores em 2022.

Não vai passar. É perto de zero a chance de o lobby prosperar na CCJ.

CLICK. Banner do jantar em homenagem a Hamilton Mourão, realizado pela Frente Parlamentar dos Brics. “Não importa o desafio quando há grandeza na união”, diz.

Realidade… Causou estranheza no meio jurídico a descoberta do vazamento de informações e de documentos na casa de Andrea Neves, irmã do deputado Aécio Neves (PSDB-MG), relativos à Operação Capitu, deflagrada pela PF. Dois advogados e dois agentes foram presos ontem.

…ou ficção. Se não for uma vingança contra o empresário Joesley Batista, alvo de investigações, talvez seja a esperada prova de que a personagem machadiana com olhos de cigana oblíqua e dissimulada traiu Betinho, brinca um deles.

PRONTO, FALEI!

Fernando Bezerra, líder do governo no Senado (MDB-PE): “Não era comigo, não. Acho que ele estava falando sobre outro Fernando Bezerra”, depois de ter sido chamado pelo senador Major Olímpio (PSL-SP) de “moleque”.

