Membros do PP comemoraram o resultado da eleição na Bahia. O motivo é que, com a desvantagem de ACM Neto (União) no 1º turno, ele terá menos força para eventualmente atrapalhar uma possível aliança entre a sua legenda e o PP para formar uma “superbancada”. Outro que poderia melar esse jogo, Rodrigo Garcia (PSDB) ficou fora da final em SP.