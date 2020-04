‘Achei que fosse morrer’, diz secretária de Damares curada da covid-19

Angela Gandra Martins, secretária da Família do governo Bolsonaro, contou à Coluna como foi sua luta para se recuperar da covid-19. Achou que ia morrer enquanto esteve internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, do qual teve alta na última segunda-feira, 20.

“Até o Sábado Santo, achei que fosse morrer. (Pensei) Não vou aguentar, não vou superar”, afirmou. “Já tive câncer, mas nunca havia me sentido assim na minha vida. Uma fadiga intensa, enjoo o tempo inteiro, muita náusea, dor de cabeça.”

Embora não busque se contrapor diretamente a Jair Bolsonaro e também defenda a importância de manter a economia ativa no País, Angela ressalta: “Primeiro temos que pensar na saúde e salvar vidas”.

Angela fez tratamento com azitromicina e hidroxicloroquina. Filha do jurista Ives Gandra Martins, ela conta que o pai, apoiador de Bolsonaro, está preocupado com a “maneira de ser” do presidente, “precisa de circunspecção”. A secretária contrapõe: “São estilos diferentes, passou 30 anos na Câmara”.

