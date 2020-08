A relação entre a prisão de Baldy e a vaga no STF

Lideranças de diversos partidos viram na prisão de Alexandre Baldy outra ação midiática de Marcelo Bretas para esculachar a política e os políticos, a exemplo do que o juiz já havia feito com Michel Temer. O entorno do ex-presidente e os amigos do secretário dos Transportes Metropolitanos apontam a plausível motivação: Bretas explicitou sua “candidatura” ao STF. O juiz da Lava Jato do Rio é “terrivelmente evangélico”, se identifica com Jair Bolsonaro e, agora, manda prender um secretário de João Doria e muito próximo de Rodrigo Maia.

Precisava? O incômodo do mundo político: a detenção temporária foi um exagero e um constrangimento desnecessário porque os fatos investigados são antigos, e Baldy tem endereço fixo, família, emprego, etc.

Via-crúcis. Ao sair da cadeia, Baldy será aconselhado por interlocutores a reagir no estilo Michel Temer (de quem ele foi ministro): ir para o embate político.

Menos mal. Amigos de Baldy comemoram ao menos o fato de que a família dele não estava em casa no momento da operação.

Cenoura. O uso das vagas no Supremo feito por Bolsonaro ainda deve motivar outras interferências de magistrados e promotores no mundo da política, avaliam líderes experientes.

Simbólico. Foi na casa de Baldy, em Brasília, o jantar mais concorrido às vésperas da eleição para a presidência da Câmara, em fevereiro do ano passado.

Amigos? Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Arthur Lira (PP-AL) se encontrarão hoje em jantar de realinhamento. O “assunto” Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) deve ficar fora do cardápio, já que a sua saída da liderança da maioria é vista como um “fato consumado”.

Assim falou… Na triste escalada dos números de mortos no Brasil por causa da covid-19, é hora de lembrar da barbeiragem de Luiz Eduardo Ramos.

…Eduardo Ramos. Em 15 de março, o ministro-general evocou a Bíblia e os mortos no trânsito no Brasil para arrematar: “Os números são impactantes, mas nem por isso é instaurado um clima de terror”.

Ah, não! De Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sobre o parecer da Advocacia do Senado, antecipado pela Coluna, pelo não prosseguimento do caso contra Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética da Casa: “Álibi jurídico para que o conselho arquive”. A Rede é uma das siglas que assinam a representação contra o filho 01.

Cadê? O parecer, aliás, já foi encaminhado a Davi Alcolumbre (DEM-RJ) com uma recomendação do secretário-geral da Mesa, Luiz Fernando Bandeira, de suspensão de prazos até que o conselho volte ao normal.

Quero saber. Randolfe também irá apresentar à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso requerimentos para que o Ministério da Justiça apresente documentos sobre eventuais dossiês produzidos pela pasta.

Explica aí. Para ele, o ministério tem sido contraditório quando explica se há ou não investigações sobre opositores do governo. André Mendonça, titular da pasta, participa de reunião fechada com os parlamentares hoje.

O governo federal lançou campanha conservadora em que diz: "Em uma nação em que todas as vidas importam, ninguém fica para trás".

Gol… Marcelinho Carioca abriu mão de vaga na disputa pela Câmara dos Vereadores de São Paulo em ofício enviado ao PSL paulista em 8 de junho passado.

…contra. Agora, desde que o ex-jogador posou para fotos com o presidente Jair Bolsonaro, os dirigentes do partido querem fazer valer o documento.

Nome. Paulo Skaf tem ligado para presidentes de federações defendendo a candidatura de Rafael Cervone, da Abit (setor têxtil), como alternativa a sua sucessão na Fiesp.

Roberto Rocha, senador (PSDB-MA): “A melhor maneira de prestigiar os mais pobres é fazendo um novo sistema tributário, pois o atual é um verdadeiro pandemônio”, sobre reforma tributária.

