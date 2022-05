A pastores evangélicos, Alckmin promete elevar salário mínimo; veja vídeo

Em mensagem a evangélicos, o vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, prometeu reajuste do salário mínimo acima da inflação em um eventual governo do petista. O vídeo com a fala do ex-governador será exibido em um telão do evento Café com Pastores, neste domingo, 29, organizado por Paulo Marcelo Schallenberger, assessor do presidenciável na comunicação com o segmento religioso.

“O salário mínimo está perdendo o poder de compra, 70% dos aposentados e pensionistas ganham apenas um salário mínimo, R$1.212. Nós vamos levar o salário acima da inflação, para melhorar o poder de compra”, diz Alckmin na gravação.

Conforme revelou a Coluna do Estadão, Schallenberger prepara uma série de reuniões de Geraldo Alckmin com chefes de igrejas menores e dispersas pelo País. A estratégia foi traçada a partir da leitura de que as principais lideranças do meio já estão associadas a Jair Bolsonaro.

Ele também pediu orações e agradeceu às igrejas por “trabalho belíssimo de evangelização” e por cuidar “das famílias e dos mais necessitados”.

A chapa quer lembrar medidas positivas dos governos Lula para os evangélicos, como a sanção da lei que conferiu personalidade jurídica às igrejas. Questões econômicas, como a perda do poder de compra sob a gestão do atual presidente, também serão foco do discurso.

Veja o vídeo