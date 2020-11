A pandemia e o abuso do poder econômico

Coluna do Estadão

A pandemia do novo coronavírus teve impacto também de ordem econômica nestas eleições: candidatos viram no desemprego e na vulnerabilidade social dos eleitores janela de oportunidade para angariar “apoios” com a distribuição de produtos, como cestas básicas, por exemplo. A prática, em período eleitoral, pode configurar compra de voto. “Muitos se aproveitaram da covid-19 para fazer distribuições promocionais. Há indícios de que isso foi usado como compra de votos”, disse à Coluna Vera Taberti, promotora eleitoral em São Paulo.

Alerta. Em Minas Gerais, a situação também preocupa. “A compra de votos persiste. Uma prefeitura, por exemplo, sempre distribui cesta básica dia 25 (depois da eleição), mas queria antecipar para esta semana. O MP entrou com ação, e a Justiça proibiu”, diz Edson Resende, coordenador eleitoral do MP-MG.

Laranjal. Outro motivo de atenção: o uso de candidaturas laranja de mulheres. Nesse caso, porém, pode ter havido progressos.

Mudou. “Há uma mudança de postura das candidatas. Antes, algumas só emprestavam o nome para ajudar o partido, um parente, não queriam se eleger de verdade. Hoje, querem fazer campanha, estão interessadas na política, e os partidos não querem investir nelas”, afirma Vera Taberti.

Elas. Segundo a promotora, a maior conscientização das candidatas também deve fazer aumentar o volume de denúncias de irregularidades neste ano. As estatísticas, nos dois casos, claro, ainda não estão prontas.

Segundo turno… Médicos ouvidos pela Coluna avaliam que a votação de hoje em todo o País também servirá como teste de segurança sanitária para os eventuais segundos turnos nos grandes centros urbanos.

…e segunda onda? Há forte preocupação na comunidade médica e científica quanto a um provável aumento no número de casos de covid-19 no Brasil nas próximas semanas.

Preparado. O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, porém, diz que o tribunal fez e fará o possível hoje e mais adiante “para que ninguém deixe de votar”.

Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Coincidência? Márcio França (PSB) perdeu fôlego nas pesquisas quando virou alvo da campanha de Bruno Covas (PSDB), especialmente no rádio e nas redes sociais. O tucano, como mostrou a Coluna, prefere “polarizar” com a direita legítima ou com a esquerda num eventual segundo turno.

Fica… Jair Bolsonaro e Paulo Guedes parecem não estar enxergando o mesmo cenário econômico. O presidente disse que, se vier a segunda onda, (dita como “conversinha”) “tem que enfrentar”. Para que a economia não “quebre de vez”.

…a dúvida. Para o ministro, porém, a recuperação econômica do País está tão forte e impressionante que a preocupação dele é não conseguir manter o ritmo alucinado do crescimento atual. Afinal, a economia está em risco de quebrar ou está crescendo com vigor?

Não está sendo fácil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro subiu ontem em um trio elétrico para um candidato a vereador em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A dupla, porém, acabou sendo alvo de alguns xingamentos e muitas provocações.

CLICK. Lu e Geraldo Alckmin relembraram o filho, Thomaz, morto em 2015 em um acidente de helicóptero. Segundo Lu, ele adorava sobrevoar a Serra da Mantiqueira.

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal: “O aumento de casos de covid-19 no Brasil nos relembra que a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Apesar de a situação ter melhorado em muitos locais, ainda há o risco de uma segunda onda, como ocorre na Europa. É necessário seguir respeitando as medidas de contenção ao vírus.”

