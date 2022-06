A interlocutores, Pacheco se manifesta contra proposta que torna impositiva as emendas do relator

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) fez chegar a interlocutores a insatisfação com o parecer de Marcos do Val (Podemos-ES), apoiado por Arthur Lira (PP-AL), da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O texto torna impositivas as emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Para Pacheco, como o instrumento tem a sua constitucionalidade questionada no STF, precisa passar por uma discussão maior antes de qualquer tipo de imposição.

