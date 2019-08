A empresários, secretária de Moro vai defender emprego como recomeço a vítimas de violência

A Secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marsiaj Pinto, vai participar nesta quinta-feira, 29, de um evento com o setor privado para defender o emprego como uma das formas de resinserção de mulheres vítimas de violência na sociedade.

A uma plateia de 100 executivos, Maria Hilda apresentará as medidas do ministério para o combate a este tipo de crime. Uma das linhas estudadas é justamente a inserção no mercado de trabalho das vítimas.

A secretária participará do evento da Fundação da Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Menina, em São Paulo. Nele, também lembrará do pacto dos Três Poderes pelo fim da violência contra as mulheres, assinado recentemente.