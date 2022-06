A empresários, Rodrigo Garcia (PSDB) diz que ‘com certeza’ apoiará Simone Tebet (MDB)

Em jantar com empresários do Grupo Esfera, Rodrigo Garcia (PSDB) disse que “com certeza” apoiará Simone Tebet (MDB) na corrida ao Planalto. Relatos de convidados dão conta de que o tucano está entusiasmado com a associação de seu nome ao da emedebista como representantes da terceira via.

TERRENO. No discurso aos empresários, Garcia colocou em prática a estratégia traçada para disputar votos nos grupos simpáticos a Tarcísio de Freitas (Republicanos): falar de infraestrutura, tema favorito do adversário, que liderou a pasta no governo Jair Bolsonaro.

LADRILHAR. Garcia tem dito que Tarcísio entrega “obras de papel” e cita números do próprio Ministério da Infraestrutura para provar. Segundo o Dnit, em 2021, só foram implantados 650 metros em novas estradas no Sudeste.