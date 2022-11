A ausência no pronunciamento de Jair Bolsonaro

Uma ausência chamou a atenção no primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta terça-feira, após a derrota na eleição. O ministro das Comunicações, Fabio Faria (PP), que também atuou na coordenação da campanha, não esteve presente no Palácio da Alvorada ao lado dos demais ministros.

Segundo aliados de Faria, ele decidiu retornar para casa, em São Paulo, porque alegou que precisava descansar, mas que continuaria ajudando remotamente. Ontem, ele esteve no Palácio do Planalto durante algumas reuniões com o presidente.

Faria tem sido criticado por alguns membros da campanha por ter feito uma denúncia, dias antes da eleição, sobre supostas irregularidades nas inserções de rádio. O documento acabou arquivado pela Justiça Eleitoral. Dias depois, diante da repercussão negativa, o ministro recuou e disse que estava arrependido.