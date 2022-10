Fernando Haddad (PT) foi poupado do fogo amigo nesta semana, após o Ipec indicar que ele ganhou três pontos no interior paulista, reduto bolsonarista. Haddad tem sido cobrado por petistas para impulsionar Lula em SP. A campanha atribui o ganho a deslizes de Tarcísio de Freitas e Bolsonaro com Jefferson e Paraisópolis.