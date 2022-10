PT minimiza denúncias de Bolsonaro sobre rádios e não crê que afetem eleição

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optou por minimizar as denúncias da equipe de Jair Bolsonaro (PL) sobre a suposta fraude em inserções de rádio. A ordem, entre os petistas, foi desde o início tratar o tema como um problema de Bolsonaro com o TSE, e não do PT, que formalmente não foi acusado de nada. A orientação da equipe política da campanha de Lula foi para que até o time jurídico evitasse comentar. Aliados de Lula, em paralelo, buscaram desqualificar as acusações e concluíram que as informações levantadas pelo ministro Fábio Faria não têm potencial de colocar em risco o pleito no domingo, como chegaram a ventilar bolsonaristas. A tese do adiamento da eleição também não colou nas cortes superiores.

TORCIDA. “É um assunto ridículo, muito pequeno e sem comprovação. Por enquanto só entregaram elementos desconexos”, diz Alexandre Silveira (PSD), um dos coordenadores de Lula em Minas. “Só peço que Deus ilumine o presidente para que, em caso de derrota, admita a soberania do voto.”

FATURA. O episódio gerou crise interna na campanha de Bolsonaro, principalmente após rádios alegarem que não receberam o material do PL, responsável pelo envio. Valdemar Costa Neto foi contra a denúncia, mas Bolsonaro decidiu ir para o ataque.

CENÁRIO. A clientes do BTG Pactual, o consultor Luciano Dias disse nesta terça (25) que um eventual “3º turno” – em que Bolsonaro questionaria um resultado adverso – é “uma possibilidade que temos que intelectualmente aceitar”. Ela cresce caso Lula resolva enfrentar o Centrão de Arthur Lira (PP-AL).

CLICK. Cláudio Castro, governador do Rio (PL)

Foi a Campos dos Goytacazes (RJ), reduto de Garotinho, acompanhado de Flávio Bolsonaro, Washington Reis e parlamentares da região.