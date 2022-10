Com aval de Lula, Alckmin dá pistas de como seria a gestão econômica do petista

Na falta de um plano econômico de Lula, o vice Geraldo Alckmin (PSB) tem dado pistas a empresários e investidores do que deve ser a administração de eventual governo petista na área. Ele se compromete com a redução da relação dívida/PIB, sem dizer porém como alcançá-la, e com uma reforma tributária nos moldes da que já tramita no Congresso, relatada por Baleia Rossi, presidente do MDB.

BOCA A BOCA. Alckmin também tem dito que haveria uma revisão da legislação trabalhista, mas para estender a profissionais de aplicativos direitos garantidos aos trabalhadores formais. Promete ainda finalizar acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

AVAL. As promessas são avalizadas por Lula, segundo aliados, e são o máximo de detalhamento que a chapa pretende oferecer neste momento.