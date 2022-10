Missão internacional de Direitos Humanos vê relação entre abstenção e violência política

Especialistas em Direitos Humanos de missão internacional que esteve no Brasil na eleição recomendaram ao País que aja com “agilidade e firmeza” contra casos de violência política. Afirmam que a iniciativa inibiria novos casos no 2º turno.

BULA. Os especialistas demonstraram preocupação ainda com o alto nível de abstenção e disseram que pode estar associado à violência. Remo Carlotto, do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, e Herta Däubler-Gmelin, ex-ministra de Justiça da Alemanha, integram o grupo.

Coluna do Estadão: Eleição transforma jogo no Congresso em disputa de gigantes