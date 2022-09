Janones vê possíveis ataques de Ciro e Tebet como risco à vitória de Lula no primeiro turno

Conselheiro de Lula (PT) na disputa eleitoral no campo das redes sociais, o deputado André Janones (Avante-MG) afirma que apenas um fator é capaz de abalar a vantagem do aliado até domingo: uma atitude agressiva vinda de Ciro Gomes (PDT) ou de Simone Tebet (MDB) no debate da Globo nesta quinta (29). A depender do ataque, pode trincar a mensagem de frente ampla que Lula construiu na última semana. Para Janones, porém, as redes sugerem vitória de Lula no domingo.

