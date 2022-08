Metade dos eleitores de Ciro e de Tebet crê que vai dar Lula

Coluna do Estadão

BOLÃO. Pesquisa Quaest/Genial de 14 a 18 de agosto perguntou ao eleitor de cada um dos candidatos quem eles acham que vai ganhar. Metade do eleitorado de Ciro Gomes (PDT) acha que vai dar Lula (PT), mesmo número de Simone Tebet (MDB). Com esse porcentual alto, diz o diretor do instituto, Felipe Nunes, o eleitor dos dois pode acabar optando pelo petista.

BOLÃO 2. Para os que dizem votar em Lula, 4% acreditam que vai dar Jair Bolsonaro (PL). Já entre os eleitores de Bolsonaro, 8% creem que vai dar Lula.

Coluna do Estadão: Inflação cadente reduz espaço no teto de gastos em 2023