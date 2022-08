Senador quer atualizar brasão da República

Suplente de Kátia Abreu (PP-TO) no Senado, o bispo da Igreja Quadrangular Guaracy Silveira prepara um projeto de lei para atualizar o brasão da República. Na visão do parlamentar, as folhas de fumo que ilustram o símbolo nacional são um retrato anacrônico do Brasil e devem ser trocadas por ramos de folhas de soja e milho, representantes atuais do agronegócio.

Aliado de Jair Bolsonaro, Silveira decidiu mudar de partido. Vai trocar o Avante, que desistiu de lançar André Janones para apoiar Lula, pelo PP de Ciro Nogueira.

Coluna do Estadão: Proposta para substituir teto de gastos ganha corpo dentro do PT