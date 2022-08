O PSB de Márcio França, marido da vice de Fernando Haddad (PT), Lúcia França, contribuiu com R$ 5 milhões para a campanha do petista. Somado ao valor do PT, Haddad recebeu R$ 14,7 milhões do fundo eleitoral – ele pleiteia R$ 20 milhões para toda a campanha.

