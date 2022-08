Coluna do Estadão

A base aérea de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, é cenário de um exercício militar conjunto da Aeronáutica de EUA e Brasil. As forças armadas americanas enviaram 100 militares e um cargueiro C-17 Globemaster com três helicópteros. Ao norte, na Venezuela, são os russos que treinam atiradores de elite.