PT paulista discute divisão de fundo eleitoral

A distribuição de verbas do Fundo Eleitoral é motivo de impasse no diretório paulista do PT. Candidatos a deputado estadual sentem-se desprestigiados pela divisão das verbas e pedem que parte dos recursos reservados aos postulantes à Câmara sejam transferidos a quem concorrerá à Alesp.

A hipótese foi descartada pelo presidente do PT-SP, Luiz Marinho, segundo quem a questão será definida impreterivelmente nesta terça-feira, 23.

“Vai ser decidido com ou sem impasse. E não importa qual seja a decisão, terá gente insatisfeita.”

Lideranças do partido no Estado haviam sinalizado com a possibilidade de dar R$ 100 mil aos candidatos à reeleição, R$ 40 mil aos considerados viáveis e R$ 20 mil aos restantes. A ideia foi rechaçada pela direção nacional, que determinou aplicação de R$200 mil nas campanhas dos que disputam a reeleição.

O problema ocorre porque o PT havia se preparado para distribuir verbas igualmente entre candidaturas de brancos e negros somente nas campanhas aos cargos proporcionais. O TSE, no entanto, exige que a regra se aplique ao orçamento global dos partido.