Disputa entre Lula e Bolsonaro no agronegócio divide os Maggi no MT

A disputa pelos votos do agronegócio entre Lula e Bolsonaro rachou a família Maggi, a maior produtora de soja do País. Enquanto Blairo e Elusmar Maggi se aproximam de Lula, o primo Elizeu Maggi esteve com Jair Bolsonaro há duas semanas, junto com outros empresários, para declarar apoio ao presidente.

RACHA. Cartaz afixado em uma das casas da família, em Rondonópolis (MT), leva os dizeres: “Família Maggi apoia Presidente Jair Bolsonaro”.