Palmas para Bolsonaro na Febraban foram puxadas por assessores do presidente

Não passou despercebida entre os banqueiros presentes ao almoço da Febraban com Bolsonaro, na última segunda, a distribuição de assessores presidenciais espalhados por diferentes mesas. Ao final da fala de Bolsonaro, foram esses assessores que puxaram as palmas, alguns de pé, o que levou os demais presentes a seguirem os aplausos, mesmo sem igual entusiasmo.

OUVIDOS. Para os presentes, ao ter optado por transmitir sua fala ao vivo pela internet, Bolsonaro sinalizou o intuito de, embora diante da elite do sistema financeiro, falar ao seu público cativo.

COMPARAÇÃO. No discurso, Bolsonaro mostrou uma foto de Lula com a esposa Janja, relatando que tinham assinado a carta de apoio à democracia. E outra do petista com o ditador Daniel Ortega, da Nicarágua. Tentava convencer os presentes de que é o rival, e não ele, que é uma ameaça à democracia.